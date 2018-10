Finanzen : Land an 43 Unternehmen beteiligt: Erster Bericht liegt vor

von dpa

30. Oktober 2018, 13:31 Uhr

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hält aktuell Beteiligungen an 43 privaten oder öffentlich-rechtlichen Unternehmen. Über diese Wirtschaftsaktivitäten gibt der erste Beteiligungsbericht des Landes Auskunft, den Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) am Dienstag dem Kabinett in Schwerin vorstellte. Mit dem Bericht informiert die Landesregierung nach Ministeriumsangaben erstmals zusammenhängend, an welchen Gesellschaften sich das Land beteiligt, welche Aufgaben im Landesinteresse die Unternehmen erbringen und wie sie sich in den vergangenen Jahren wirtschaftlich entwickelten. Zu den Unternehmen mit Landesbeteiligung gehören der Seehafen Wismar, der Port Rostock und der Fährhafen Sassnitz. Im Landesbesitz sind unter anderem die VMV Verkehrsgesellschaft, das Gut Dummerstorf, die Ihlenberger Abfallentsorgungs GmbH, die Lotto- und Toto-Gesellschaft und die Landesforstanstalt.