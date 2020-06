Landtag : Land: Beratung zur Unternehmensnachfolge unterstützen

Trotz der zu erwartenden Einschnitte bei den Fördermitteln aus Brüssel will die Landesregierung die Beratung für die Unternehmensnachfolge weiterhin finanziell unterstützen. «Wir wollen, dass Unternehmen, die nach der Wende mühsam aufgebaut wurden, erfolgreich einen Nachfolger finden», begründete Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Donnerstag im Landtag in Schwerin das Engagement des Landes. Die bei der Mittelstandsbank angesiedelte Nachfolgezentrale sei dabei eine wichtige Anlaufstelle für Unternehmer, die ihre Firma in andere Hände geben wollten, aber vergeblich einen Nachfolger suchten. Aktuell seien dort 200 Unternehmen registriert, für die eine neue Führung gesucht werde. Dem stünden rund 550 Interessenten gegenüber.

von dpa

11. Juni 2020, 16:16 Uhr

Laut Glawe hat das Wirtschaftsministerium die Arbeit der Nachfolgezentrale seit 2015 mit rund einer Million Euro unterstützt. Das Geld stamme aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF). Zur Finanzierung trügen zudem die Industrie- und Handelskammern sowie die Handwerkskammern bei. Über die Fortführung der Finanzhilfe in der neuen EU-Förderperiode seien Gespräche mit dem Projektträger im Gange. Glawe versicherte auf Nachfrage, dass die Förderhöhe beibehalten werde. Die AfD hatte unter Berufung auf die Nachfolgezentrale die Vermutung geäußert, dass der Förderanteil des Landes von 70 auf 65 Prozent gesenkt werden solle.