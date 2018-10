Bildung : Land bildet mehr Erzieher aus

Mecklenburg-Vorpommern bildet nach Angaben des Kultusministeriums mehr Erzieher und Sozialassistenten aus. Allerdings nahmen an den fünf staatlichen Schulen für Sozialwesen im Vergleich zum Vorjahr lediglich 30 Schüler mehr eine Ausbildung auf. Insgesamt waren es 780, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Sie lernen in 33 Klassen.

von dpa

17. Oktober 2018, 16:34 Uhr

Staatlich anerkannte Erzieher sowie staatlich geprüfte Sozialassistenten können in verschiedenen pädagogischen Einrichtungen arbeiten. Die meisten Jobs gibt es in Kitas, in Einrichtungen der Kindertagespflege und in Ganztagsschulen.

Für die Ausbildung an den staatlichen beruflichen Schulen stehen über einen Zeitraum von acht Jahren rund 27 Millionen Euro zur Verfügung. Im Schuljahr 2017/2018 waren rund 1500 Schüler in insgesamt 57 Klassen in der mehrjährigen Ausbildung zu Sozialassistenten oder Erziehern.