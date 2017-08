Hochschulen : Land erhöht Zuschuss für Mensa-Essen

Das Land Mecklenburg-Vorpommern erhöht seinen Zuschuss für das Mensa-Essen an den Universitäten und Hochschulen. Kein Student soll überlegen müssen, ob er sich das Essen leisten kann, sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) am Mittwoch in Schwerin. Mehr Geld gibt es demnach für die Unis in Greifswald und Rostock sowie die Hochschulen in Neubrandenburg, Rostock, Stralsund und Wismar