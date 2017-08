Museen : Land finanziert wissenschaftlichen Mitarbeiter

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Der Museumsverband des Landes zählt nach eigenen Angaben rund 190 Mitglieder. Dazu gehörten neben Besuchermagneten wie das Stralsunder Ozeaneum, die Staatlichen Museen in Schwerin, Ludwigslust und Güstrow, das Pommersche Landesmuseum in Greifswald oder das Kunstmuseum in Ahrenshoop auch kleine Heimatstuben und Privatpersonen als Unterstützer. Schätzungen zufolge strömen jährlich rund vier Millionen Menschen in die großen und kleinen Häuser zwischen Ahlbeck und Zarrentin. Die besucherstärkste Einrichtung ist das Ozeaneum mit mehr als einer halben Million Gästen im Jahr. Das regnerische Sommerwetter führte in diesem Jahr zu einem besonders großen Zulauf von Ostseeurlaubern.

Museumsverband MV

Ozeaneum

von dpa

erstellt am 08.Aug.2017 | 02:34 Uhr