Tourismus : Land finanziert zu Großteil Erneuerung des Hafens in Wustrow

Im Ostseebad Wustrow (Landkreis Vorpommern-Rügen) wird mit erheblicher Hilfe des Landes der Hafen am Bodden ausgebaut. Die Gesamtinvestition betrage mehr als 2,5 Millionen Euro, sein Ministerium trage davon knapp 2,3 Millionen, teilte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Freitag in Schwerin mit. Die Fördermittel stammten aus der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.

von dpa

11. Mai 2018, 13:37 Uhr

«Der Hafen in Wustrow ist für Wassersportler und Naturliebhaber ein idealer Ausgangspunkt für Touren am und auf dem Wasser. Jetzt wird die touristische Infrastruktur rund um den am Bodden gelegenen Hafen weiter ausgebaut, um das Angebot für Gäste und Anwohner weiter zu verbessern», erklärte Glawe. Am Hafen gebe es einen Wasserwanderrastplatz mit 35 Liegeplätzen und eine Anlegestelle für Fahrgastschiffe. Laut Minister werden unter anderem die Ufersicherung des Hafenbeckens verbessert und der vorhandene Holzsteg durch eine Steganlage aus Stahl mit Holzbohlen ersetzt. «Mit der Modernisierung wird ein Ausflug nach Wustrow noch attraktiver», zeigte sich Glawe überzeugt.

Die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst gilt als eines der beliebtesten Reiseziele im Nordosten. Der Bodden ist begehrtes Segelsportrevier, die Außenküste bietet einige der besten Strände an der Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern. Wustrow liegt an der schmalsten Stelle des Fischlandes zwischen Ostsee und Saaler Bodden. Vom Hafen aus starten auch Ausfahrten mit den für die Region typischen Zeesboten.