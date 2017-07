Regierung : Land führt Finanzhilfe für Ausbildung junger Polen fort

Unternehmen in Vorpommern, die zur Sicherung ihres Fachkräftebedarfs auch junge Polen ausbilden, können weiter mit staatlicher Hilfe rechnen. Das Wirtschaftsministerium werde die Ausbildungsbeihilfe für polnische Auszubildende gewährleisten, sagte Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann (SPD) am Mittwoch nach der ersten Sitzung der Lenkungsgruppe Vorpommern in Schwerin. Angaben zur Höhe der Förderung machte er nicht. Laut Dahlemann dringt die Landesregierung darauf, dass die Finanzhilfe für die grenzüberschreitende Lehrlingsausbildung auf Bundesebene geregelt wird und prüft dazu eine Bundesratsinitiative.