Hochschulen : Land garantiert MV-Unimedizinen dauerhafte Eigenständigkeit

Die Landesregierung hat den Universitätsmedizinen in Rostock und Greifswald die dauerhafte Existenz als eigenständige Einrichtungen der Forschung, Lehre, Krankenversorgung und Pflege zugesichert. Im Gegenzug haben sich die Kliniken auf eine strategische Zusammenarbeit verständigt und einen Kooperationsvertrag unterzeichnet, wie das Bildungsministerium am Freitag mitteilte. Ziel sei es, Forschung, Lehre, Krankenversorgung und Pflege sowie Verwaltung an beiden Standorten zu optimieren.

von dpa

10. Juli 2020, 14:12 Uhr