Gesundheit : Land hält an Zwei-Personen-Regel für Kontakte fest

Im Gegensatz zu Sachsen-Anhalt hält Mecklenburg-Vorpommern in der aktuellen Corona-Krise bis auf weiteres an der strengen Zwei-Personen-Regel für Kontakte im öffentlichen Raum fest. Über dieses Thema werde am Mittwoch in der Telefonkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Länder-Regierungschefs gesprochen. «Dabei bleibt es für uns», betonte Regierungssprecher Andreas Timm am Montag in Schwerin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

von dpa

04. Mai 2020, 15:49 Uhr

Die am 22. März vereinbarte Kontaktsperre zur Eindämmung des Coronavirus ist zunächst bis zum 10. Mai befristet und gilt derzeit auch noch in fast allen Bundesländern. In Sachsen-Anhalt war in der Nacht zum Montag allerdings eine neue Verordnung in Kraft getreten, mit der das Land bundesweit bei der Lockerung der Corona-Beschränkungen vorangeht. Die Menschen dort dürfen statt wie bisher mit einem Menschen abseits des eigenen Haushalts fortan zu fünft zusammensein.