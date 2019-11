Landtag : Land lässt Bundesmittel ungenutzt: Linke für Förderregeln

Die Landesregierung in Schwerin hat über Jahre hinweg Bundeszuschüsse in Millionenhöhe etwa für den Küstenschutz und den Städtebau nicht abgerufen. Wie aus der Antwort der Regierung auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht, summierten sich die ungenutzten Bundesmittel in den Jahren 2014 bis 2018 auf fast 160 Millionen Euro. Als Grund wurde in der Antwort genannt, dass für millionenschwere Investitionsvorhaben oft lange Planungszeiten nötig seien. Zudem stehen Vorgaben zu europaweiten Ausschreibungen einem fristgerechten Mittelabruf entgegen, wie die Regierung erklärte.

Linksfraktionschefin Simone Oldenburg bezeichnet es am Mittwoch in Schwerin als Unding, dass Bundesmittel nicht abgerufen werden und so dem Land verloren gehen. «Es fehlen Planer, Personal in Bauverwaltungen und Handwerker. Das ist das Ergebnis, wenn die öffentliche Hand jahrelang viel zu wenig investiert und die Kommunen mit Haushaltslöchern zu kämpfen haben.» Der Abbau der Kapazitäten räche sich bitter.

Oldenburg forderte den Bund auf, sich bei der Mittelvergabe auf die Realitäten einzustellen und flexiblere Förderbedingungen zu schaffen. Als Beispiel nannte sie den Küstenschutz, bei dem das Land regelmäßig Mittel verfallen lasse.

Wie eine Sprecherin des zuständigen Agrarministeriums sagte, blieben über fünf Jahre insgesamt 40 Millionen Euro für Agrarstruktur und Küstenschutz ungenutzt. Gerade der Küstenschutz erfordere langfristige Planungen und gehe mit umfangreichen Naturschutzprüfungen einher.

Insbesondere wegen bergrechtlicher Verfahren für die Entnahme von Sand aus der Ostsee hätten Projekte nicht so schnell abgeschlossen werden können wie geplant. So seien 17 Millionen Euro, die für den Küstenschutz zur Verfügung standen, nicht ausgegeben worden. 2018 seien aber fast alle bereitstehenden Mittel abgerufen worden, was sich auch für 2019 abzeichne.

Keine Probleme gab es indes beim Einsatz der Bundesmittel zur Förderung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Dafür standen pro Jahr 60 bis 70 Millionen Euro zur Verfügung.