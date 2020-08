Landtag : Land senkt Hürden für Kommunal-Hilfen

Das Land will seine Vorgaben für die Gewährung von Sonderhilfen für besonders finanzschwache Kommunen lockern. So sollen hilfebedürftige Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern nicht mehr verpflichtet sein, die Hebesätze für die Realsteuern um 20 Punkte über den Durchschnitt von Vergleichskommunen anzuheben. Die vollständige Ausschöpfung eigener Einnahmemöglichkeiten ist bislang Bedingung für die Auszahlung zusätzlicher Konsolidierungshilfen vom Land.

von dpa

26. August 2020, 16:25 Uhr