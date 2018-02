Justiz : Land setzt Rechtspfleger-Ausbildung aus

Mecklenburg-Vorpommern hat seine Ausbildung für Rechtspfleger vorerst ausgesetzt - in diesem Jahr startet kein neuer Ausbildungsgang. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken im Landtag hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde. Grund sei, dass es zum Ende der dreijährigen Ausbildung im Jahr 2021 keine Übernahmemöglichkeiten gebe, erklärte das Justizministerium in der Antwort. Bisher hatte alle zwei Jahre ein Ausbildungsgang begonnen. Wann wieder einer starten soll, wurde nicht mitgeteilt.

von dpa

20. Februar 2018, 15:55 Uhr

Die rechtspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Jacqueline Bernhardt, kritisierte das Vorgehen. «Mecklenburg-Vorpommerns Justiz steht in Kürze vor einer nie dagewesenen Ruhestandswelle bei den Bediensteten», sagte sie. Andere Länder mit vergleichbar angespannter Personalsituation bildeten bereits verstärkt aus. Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hingegen fahre ihre Justiz auf Verschleiß.

Ein Sprecher von Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) sagte, anders als bei Richtern, Staatsanwälten und Justizfachangestellten seien bei den Rechtspflegern in den kommenden Jahren nur sehr geringe Personalabgänge zu erwarten. In diesem Jahr würden lediglich zwei Rechtspfleger pensioniert, im nächsten Jahr sogar nur einer. Von einer Ruhestandswelle könne keine Rede sein. Die Ausbildung werde wieder aufgenommen, wenn der Bedarf absehbar sei.

Rechtspfleger sind fachjuristisch qualifizierte Beamte an Gerichten und Staatsanwaltschaften. Sie übernehmen Aufgaben, die früher oft von Richtern erledigt wurden. Sie sind beispielsweise im Nachlass- und Betreuungsrecht tätig. Auch Insolvenzverfahren gehören oft zu ihren Aufgaben.