Regierung : Land startet Bundesratsinitiative gegen Funklöcher

von dpa

05. Februar 2019, 11:41 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern dringt auf eine hundertprozentige Mobilfunkversorgung in allen Regionen Deutschlands und will den Bund dafür in die Pflicht nehmen. Die Landesregierung beschloss am Dienstag in Schwerin eine Bundesratsinitiative zu starten. Demnach soll die Vergabe der sogenannten 5G-Frequenzen durch den Bund an die Gewährleistung einer flächendeckenden Versorgung geknüpft werden. Die erste Versteigerung der begehrten Frequenzen ist für dieses Frühjahr geplant. Mobilfunk gehöre zur Daseinsfürsorge und müsse für jeden überall nutzbar sein, sagte Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD). Die Annahme, dass der Markt es schon richte, sei gescheitert. Deshalb sei mehr Staat statt Markt gefragt. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will die Initiative am 15. Februar in der Länderkammer in Berlin einbringen.