Hochschulen : Land startet neue Studiengänge für Bauingenieure

Beim Bauen werden Bauingenieure gebraucht - eine simple Weisheit. Doch die Konzentration von deren Ausbildung auf Wismar hat zu einem großen Mangel im Nordosten geführt. Das wird nun wieder rückgängig gemacht.

Schwerin | Mit mehreren neuen Studienangeboten in Rostock und Neubrandenburg will das Land Mecklenburg-Vorpommern dem Mangel an Bauingenieuren begegnen. Dafür sollen ab dem Herbstsemester 2021 zwei Studiengänge an der Universität Rostock und der Hochschule Neubrandenburg beginnen, wie Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Mittwoch in Schwerin vor Journalist...

