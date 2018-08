Bildung : Land stellt Lehramts-Referendare ein

Wenige Wochen vor dem Start des neuen Schuljahres übernimmt das Land Mecklenburg-Vorpommern erneut mehr als 100 Lehramtsstudenten in den Vorbereitungsdienst. Die Referendare werden heute in Schwerin von Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) offiziell begrüßt und auf Probe verbeamtet. Das 18 Monate dauernde Referendariat ist obligatorischer Teil der Lehrerausbildung.

von dpa

01. August 2018, 02:18 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern stellt in diesem Jahr erstmals zu drei Terminen Pädagogikstudenten ein, am 1. Februar, am 1. August und am dem 1. Oktober. Das Land hofft, so bis zu 400 Referendare gewinnen zu können. Im Februar hatten 200 junge Pädagogen den Dienst begonnen.

In diesem Sommer haben 246 Lehramtsreferendare in Mecklenburg-Vorpommern das zweite Staatsexamen erfolgreich abgeschlossen. 142 dieser Junglehrer wurden unbefristet in den Schuldienst des Landes übernommen. Ein beträchtlicher Teil der aktuell etwa 12 000 Lehrer geht in den kommenden Jahren in Ruhestand und muss ersetzt werden. Auch andere Bundesländer werben intensiv um Lehrernachwuchs.