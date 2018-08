Museen : Land sucht Ideen für Gestaltung des Archäologie-Museums

von dpa

07. August 2018, 14:27 Uhr

Die Landesregierung sucht noch nach dem endgültigen Konzept für das Archäologiemuseum Mecklenburg-Vorpommerns und richtet den Blick dabei auch über die Grenzen. Am Dienstag starteten Kulturministerin Birgit Hesse und Finanzminister Mathias Brodkorb (beide SPD) zu einer zweitägigen Exkursion nach Schleswig-Holstein und Dänemark. Im Wikinger-Museum in Haithabu bei Schleswig und im Moesgaard-Museum für Archäologie und Ethnologie in Aarhus wollen sich Hesse und Brodkorb sowie der sogenannte Aufbaustab Anregungen holen. «Die Häuser in Haithabu und Aarhus sind erfolgreich arbeitende Museen. Wir wollen mit den Ausstellungsmachern ins Gespräch kommen und schauen, was bei den Besucherinnen und Besuchern gut ankommt», sagte Hesse. Das Archäologisches Landesmuseum soll im Rostocker Stadthafen entstehen und in sieben bis acht Jahren öffnen.