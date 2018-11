Bildung : Land sucht Lehrernachwuchs: 83 Referendariate ausgeschrieben

Zum 1. April 2019 sucht das Land 83 neue Lehrerreferendare. Die Ausschreibung sei am Freitag auf dem Jobportal für Lehrer des Landes gestartet, teilte das Bildungsministerium in Schwerin mit. Die Plätze verteilen sich den Angaben zufolge auf die Lehrämter an Grund- und Regionalen Schulen, Gymnasien, Berufsschulen und für Sonderpädagogik.

von dpa

16. November 2018, 13:16 Uhr

Referendariatsplätze zum 1. Februar, die nicht vergeben werden, stehen zum 1. April zusätzlich zur Verfügung. «Vom Jahr 2019 an wird es in Mecklenburg-Vorpommern vier Einstellungstermine für das Referendariat geben», sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD). Damit solle den Absolventen ein nahtloser Übergang von Hochschule ins Referendariat ermöglicht werden, sagte Hesse. Sie sollen damit auch im Land gehalten werden.

Besonders gesucht seien Lehrer und Referendare für Biologie, Chemie, Informatik, Physik, Mathematik, Kunst und Gestaltung, Musik und Evangelische Religion. An der Ausschreibung können sich auch Quereinsteiger mit Uni-Abschluss aus den Fachrichtungen Gesundheit und Pflege, Sozialwissenschaften und Sozialpädagogik beteiligen.

Am Freitag waren auf dem Jobportal für Lehrer des Landes neben den 83 Referendariatsplätzen auch Stellen für 217 Lehrer, 9 Sonderpädagogen und 26 Schulleiter ausgeschrieben.