Gesundheit : Land: Umfassendere Kinderbetreuung für Vollzeitbeschäftigte

Vollzeitarbeit bei 3,5 Stunden Kinderbetreuung? Die Rechnung ging nicht auf. Nach Protesten aus allen Richtungen besserte die Landesregierung in Schwerin nun ihr Konzept für die schrittweise Rückkehr zum Regelbetrieb der Kitas nach.

von dpa

12. Mai 2020, 22:05 Uhr

Für die Kinder vollzeitbeschäftigter Eltern soll spätestens vom 2. Juni an wieder eine umfassende Betreuung in den Kitas und Krippen in Mecklenburg-Vorpommern gewährleistet werden. Wie Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag in Schwerin mitteilte, werde eine Betreuungszeit von täglich sechs Stunden sichergestellt; wo es möglich sei, auch länger. «Das ist eine echte Entlastung», betonte Drese mit Blick auf voll berufstätige Eltern, die wegen der coronabedingten Zwangsschließung der Kitas ihre Kinder zumeist selbst betreuen müssen. Zudem bekämen alle Kinder wieder die Möglichkeit, mit Gleichaltrigen zusammen zu sein.

Zunächst war eine Mindest-Betreuungszeit von lediglich 3,5 Stunden täglich bei gleichzeitiger Begrenzung der Gruppengrößen auf fünf bis zehn Kinder geplant gewesen. Daraufhin hatte es aber Proteste aus der Wirtschaft gegeben, die ihre Mitarbeiter wieder in die Betriebe holen will. Kritik kam auch von Kommunalverbänden, Kita-Trägern und Gewerkschaften. Die Kritikpunkte seien in mehrstündigen Gesprächen weitgehend ausgeräumt worden, sagte Drese.

Nach ihren Angaben sollen vom 18. Mai an zunächst die Vorschulkinder in die Kitas zurückkehren und am 25. Mai der Übergang zum Regelbetrieb eingeleitet werden. Ziel sei es, die Kinder in den bekannten Gruppen und durch jeweils eine feste Bezugsperson betreuen zu lassen. Das solle die Ansteckungsgefahr mindern. Offene Betreuungskonzepte mit wechselnden Besetzungen und wechselnden Räumen seien unter den Bedingungen der Corona-Epidemie nicht mehr möglich, betonte Drese. Zum Teil müssten daher auch Sporträume für die reguläre Gruppenbetreuung genutzt werden.

Der Vorsitzende des Landkreistages, der Neubrandenburger Landrat Heiko Kärger (CDU), begrüßte die Übereinkunft. «Unter den Corona-Bedingungen ist das das Machbare», sagte er. Die sechs Stunden Betreuungszeit seien ein Richtwert. Jede Einrichtung sei nun gehalten, individuelle Pläne zu erstellen, die nach Möglichkeit auch acht Stunden Betreuung erlaubten. «Das System ist nicht starr und kann somit vor Ort entwickelt werden», sagte Kärger.

Keine Verständigung gab es bislang zur Hortbetreuung. Nach den Plänen der Landesregierung sollen sämtliche Grundschüler vom 14. Mai an mindestens für einen Tag je Woche wieder ihre Schulen besuchen.