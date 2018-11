Bibliotheken : Land und Bibliotheken vereinbaren Förderung

von dpa

07. November 2018, 14:51 Uhr

Die öffentlichen Bibliotheken im Nordosten sollen von diesem Jahr an eine verlässlichere Förderung vom Land bekommen. Mit dem Landesbibliotheksverband sei am Mittwoch die jährliche Zahlung von 253 000 Euro für den Ankauf neuer Medien vereinbart worden, teilte das Bildungsministerium mit. Für die landesweite Onleihe über das Internet gibt es den Angaben zufolge 65 000 Euro. Die Zielvereinbarung gelte zunächst bis 2020. Dem aktuellsten Jahresbericht des Bibliotheksverbands für 2016 zufolge haben die öffentlichen Büchereien in dem Jahr mehr als 1,6 Millionen Euro für den Ankauf neuer Medien ausgegeben. Die Landesförderung betrug damals 220 000 Euro.