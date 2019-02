Kommunen : Land und Kommunen bei Finanzausgleich noch weit auseinander

Bei der geplanten Neuordnung des Finanzausgleichs ist die Kluft zwischen Land und Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern offensichtlich noch groß. So trifft die Forderung der Kommunen, die nach Auslaufen des Länderfinanzausgleichs ab 2020 zusätzlich vom Bund bereitgestellten Mittel direkt an die Kommunen weiterzureichen, auf Widerstand im Finanzministerium. Es geht um 395 Millionen Euro im Jahr. Nach dem Willen der kommunalen Spitzenverbände sollen zwei Drittel dieser Gelder als Infrastrukturpauschale eingesetzt werden, etwa 166 Euro pro Einwohner und Jahr. Auch das wird von Regierungsseite als zu hoch angesehen.

von dpa

07. Februar 2019, 11:16 Uhr

Doch gibt es wohl die Bereitschaft, bislang vom Land verwaltete Mittel etwa für Straßenbau, Nahverkehr oder soziale Beratung in die Zuständigkeit der Kommunen zu geben. Noch vor den Kommunalwahlen Ende Mai soll dem Vernehmen nach ein Entwurf zum neuen Finanzausgleich vorliegen. Städte und Gemeinden erhalten über den Finanzausgleich in diesem Jahr etwa 1,2 Milliarden Euro vom Land. Darüber hinaus werden über Sonderprogramme Millionen-Zuschüsse gewährt, zum Beispiel zum Schuldenabbau oder über den Strategiefonds für sogenannte Leuchtturmprojekte.