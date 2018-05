Datenschutz : Land unter bei Datenschützern: Viele Anfragen zur Verordnung

von dpa

25. Mai 2018, 12:33 Uhr

Beim Landesdatenschutzbeauftragten in Schwerin herrscht derzeit fast «Land unter». Wegen der europäischen Datenschutz-Grundverordnung werde seine Behörde von Mails überschwemmt, sagte der Landesbeauftragte Heinz Müller am Freitag. «Wir sind kaum noch in der Lage, alle Eingänge zu registrieren oder die Fragen von Bürgern zu beantworten.» Seit dem 25. Mai muss die Verordnung nach einer zweijährigen Übergangszeit angewendet werden, wie Müller ausführte. Über die Verordnung gebe es große Unsicherheit. Er verwies darauf, dass seine Behörde mehr Personal brauche. Die fünf neuen zusätzlichen Stellen bedeuteten keinen Mitarbeiter mehr, sagte Müller. Fünf Beschäftigte seien bisher befristet als Aushilfskräfte bezahlt worden. Die Landesbehörde habe jetzt 22 Stellen.