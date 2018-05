Pflegeberufe : Land vergibt Altenpflegepreis

von dpa

07. Mai 2018, 10:26 Uhr

Das Sozialministerium sucht Bewerber für den Altenpflegepreis 2018. Es gehe um herausragende haupt- oder ehrenamtliche Projekte, teilte das Ministerium am Montag in Schwerin mit. Bewerbungen seien bis zum 30. Juni möglich. Die Auszeichnung soll die Leistungen der Mitarbeiter in der Pflege würdigen und beim Landespflegekongress am 19. September in Rostock überreicht werden. Dem Sieger winken 3000 Euro, der Zweitplatzierte soll 1500 Euro und der Drittplatzierte 500 Euro bekommen. Eine Jury entscheide. Im vergangenen Jahr gewann die Sozius Pflege- und Betreuungsdienste GmbH aus Schwerin mit ihren Azubitagen, bei denen Auszubildende für einen Tag komplett die Regie übernehmen. Platz zwei belegte die Volkssolidarität Greifswald-Ostvorpommern für ihre Seniorenresidenz und Aktivzentrum Boddenhus, Platz der Verein Südhus Leben aus Rostock für sein Konzept zur Begleitung sterbender Bewohner.