Landtag : Land verkauft Grundstück für knapp 2,6 Millionen Euro

von dpa

30. Mai 2018, 14:43 Uhr

Das Land Mecklenburg-Vorpommern verkauft ein Grundstück in Berlin-Lichtenberg für knapp 2,6 Millionen Euro an eine Wohnungsbaugesellschaft. Der Landtag stimmte dem Verkauf am Mittwoch in Schwerin nahezu einstimmig zu. Lediglich bei der AfD-Fraktion gab es eine Enthaltung. Die Liegenschaft wurde nach Angaben der Landesregierung zu DDR-Zeit vom Institut für Strahlenschutz genutzt. Nach der Wende wurde es Mecklenburg-Vorpommern zugeordnet, seit 2001 stehen die Gebäude leer. Die Howoge Wohnungsbaugesellschaft mbH als größte kommunale Wohnungsgesellschaft Berlins wolle auf dem Gelände Wohnungen bauen, sagte Agrarminister Till Backhaus (SPD) in Vertretung von Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD).