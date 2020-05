Arbeit : Land verlängert Unterstützung für polnische Berufspendler

Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat die Unterstützung für polnische Berufspendler bis zum 12. Juni verlängert. Aufgrund der von der polnischen Regierung beschlossenen Verlängerung der Grenzschließung habe die Landesregierung den Zeitraum der Hilfen erneut verlängert, teilten der parlamentarische Staatssekretär für Vorpommern, Patrick Dahlemann (SPD), und der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, Stefan Rudolph (CDU), in einer gemeinsamen Erklärung am Mittwoch mit.

von dpa

13. Mai 2020, 16:56 Uhr

Mitte März hatte die polnische Regierung beschlossen, die EU-Binnengrenzen für Ausländer zu schließen. Polen, die aus dem Ausland zurückkehren, müssen für zwei Wochen in Quarantäne. Von dieser Vorschrift ausgenommen sind seit dem 4. Mai polnische Bürger, die in Deutschland, der Slowakei, Tschechien oder Litauen arbeiten oder studieren. Dies gilt allerdings nicht für Menschen, die einen medizinischen Beruf ausüben oder in Pflegeeinrichtungen tätig sind. Mehrere Politiker hatten Polen bereits aufgefordert, die Ausnahmen von der Quarantäne-Regelung auch auf das medizinische Personal auszudehnen.

Wenn die Arbeitskräfte in MV bleiben, um weiter in dem Bundesland zu arbeiten, bekommen sie nach Angaben der Staatskanzlei 65 Euro pro Tag. Damit könnten sie etwa eine Unterkunft bezahlen. Hinzu kommen 20 Euro täglich für Familienmitglieder der Beschäftigten, die sich ebenfalls in Mecklenburg-Vorpommern aufhalten.