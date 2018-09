Agrar : Land will 13 000 Hektar Agrarfläche von BVVG übernehmen

Das Land will 13 000 Hektar Agrarflächen von der bundeseigenen Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) übernehmen. Laut CDU wäre es damit der größte Flächeneigentümer in Mecklenburg-Vorpommern. «Sollte die Übertragung der Flächen zustande kommen, wird das Land Mecklenburg-Vorpommern über circa 100 000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche verfügen», sagte die agrarpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion, Beate Schlupp, am Montag. Das seien fast zehn Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Nutzfläche des Landes.

von dpa

17. September 2018, 15:58 Uhr

Angesichts dieser Dominanz im Flächenmarkt forderte sie mehr Transparenz bei der Verpachtung der Flächen. Es sei überfällig, dass jeder Bewerber um Pachtflächen nachvollziehen könne, wie die Vergabeentscheidung zustande gekommen sei. «Wir könnten uns beispielsweise einen Kriterienkatalog mit Punktesystem vorstellen, dessen Ergebnis von jedem Bewerber eingesehen werden kann», sagte Schlupp.