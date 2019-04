Landtag : Land will Bau zusätzlicher Mobilfunkmasten fördern

Mobilfunk-Empfang an jeder Milchkanne. Die Landesregierung in Schwerin soll nun selbst bestehende Funklöcher in ländlichen Regionen stopfen lassen und dafür einen Millionen-Programm auflegen.

von dpa

11. April 2019, 15:48 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern will mit einem eigenen Förderprogramm noch bestehende Löcher im Mobilfunknetz stopfen. Der Landtag forderte am Donnerstag die Landesregierung einstimmig dazu auf, «schnellstmöglich ein Mobilfunkförderprogramm zu entwerfen». Kommunen sollen damit in die Lage versetzt werden, selbst Funkmaste zu errichten und in Kooperation mit Mobilfunkbetreibern so für eine bessere Netzabdeckung in ihren Regionen zu sorgen. Nach Angaben von Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) kostet ein Funkmast zwischen 200 000 und 250 000 Euro. 80 Prozent der Kosten übernehme das Land. Nach Angaben von CDU-Fraktionsvize Wolfgang Waldmüller sollen dafür 50 Millionen Euro bereitgestellt werden, gut die Hälfte davon aus dem Etatüberschuss des Landes von 2018. Pegel zeigte sich zuversichtlich, dass die EU dem Projekt zustimmt. Für ein ähnliches Vorhaben habe es für Bayern schon grünes Licht aus Brüssel gegeben.