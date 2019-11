Landtag : Land will doch Geld für Ferien-Schwimmkurse bereitstellen

Nach langem Zögern will Mecklenburg-Vorpommern nun doch dem Beispiel Nordrhein-Westfalens folgen und Schwimmkurse für Schüler in den Ferien finanziell unterstützen. Dazu sollen im Landeshaushalt für 2020/2021 insgesamt 50 000 Euro eingeplant werden. Der Finanzausschuss werde über diese Zusatzausgabe auf seiner Sitzung am Donnerstag abschließend beraten, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Manthei am Mittwoch in Schwerin.

von dpa

20. November 2019, 16:20 Uhr

In seiner Zeit als Oppositionspolitiker hatte er sich mehrfach für verbesserten Schwimmunterricht und die Einbeziehung von Schwimmvereinen stark gemacht, war damit bei den Koalitionsfraktionen von SPD und CDU aber auf wenig Resonanz gestoßen. Nach Auflösung der Fraktion Freie Wähler/BMV hatte sich Manthei kürzlich der CDU angeschlossen. Nach Ansicht der oppositionellen Linksfraktion ist die eingeplante Summe zu gering. Linksfraktionschefin Simone Oldenburg geht von einem Bedarf von bis zu 525 000 Euro aus pro Jahr.