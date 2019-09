Migration : Land will Integration von Migranten verbessern

Wegen der gestiegenen Zuwanderung nach Mecklenburg-Vorpommern richtet die Landesregierung ihr Integrationskonzept neu aus. So sollen Migranten unter anderem beim Erlernen der deutschen Sprache mehr unterstützt werden, um ihnen den Weg in Ausbildung oder Beschäftigung zu erleichtern. Kinder sollen in Kitas und Schulen gefördert, der kulturelle Austausch intensiviert werden.

von dpa

24. September 2019, 13:18 Uhr

Die Landesregierung begrüße Zuwanderung als Bereicherung - sozial-demografisch, kulturell und wirtschaftlich, betonte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag in Schwerin bei der Vorstellung des überarbeiteten Konzepts. Dies beinhalte auch die frühzeitige Wertevermittlung für Zugewanderte als Basis für die Respektierung der Grundregeln des Zusammenlebens in Deutschland.

Laut Drese zufolge leben in Mecklenburg-Vorpommern 78 000 Ausländer. Mehr als die Hälfte kommt aus europäischen Ländern wie Polen, Rumänien, der Ukraine und Russland, ein Drittel aus Asien, zum Großteil aus den Bürgerkriegsländern Syrien und Afghanistan. Der Ausländeranteil im Nordosten beträgt knapp 4,8 Prozent. Vor dem 2015 einsetzenden Flüchtlingszustrom lag er bei unter 3 Prozent.