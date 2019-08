Internet : Land will Kommunen beim Digitalpakt Schule entlasten

Die Landesregierung will Schulen und Kommunen bei der Umsetzung des Digitalpakts Schule um insgesamt zehn Millionen Euro entlasten. Das Land werde deren Eigenanteile übernehmen, das dafür nötige Geld sei im kommenden Doppelhaushalt eingeplant, kündigte das SPD-geführte Bildungsministerium am Donnerstag an. Der Landtag muss allerdings noch zustimmen.

von dpa

29. August 2019, 15:33 Uhr

Mit dem Pakt soll die digitale Ausstattung an den Schulen verbessert werden. MV kann dafür mit 100 Millionen Euro rechnen - 90 Millionen übernehme der Bund, zehn Millionen müssten die Kommunen als Träger der Schulen und die freien Schulen selbst aufbringen. Diese Last soll ihnen nun genommen werden.

Acht Millionen sollen direkt an die Kommunen fließen, je eine Million soll für freie Schulen und länderübergreifende Kooperationen zur Verfügung stehen, hieß es. Für die Haushalte der Kommunen sei dies eine echte Entlastung, sagte Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke).