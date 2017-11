Gesundheit : Land wirbt Nachwuchsärzte

Medizinstudenten an den Universitäten Rostock und Greifswald können noch bis Ende November das von der Landesregierung ausgelobte Sonderstipendium für künftige Landärzte beantragen. Der staatliche Zuschuss von 300 Euro im Monat ist an die Verpflichtung geknüpft, dass die Jungmediziner nach ihrem Studium für mindestens fünf Jahre als Arzt in einer ländlichen Region oder im öffentlichen Gesundheitsdienst tätig sind. Bei Bewilligung werde das Stipendium auch noch rückwirkend für das schon laufende Semester gezahlt, betonte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Schwerin. Die Vergaberichtlinie trat am Dienstag in Kraft.