Landtag : Landarzt- und Spitzensportler-Quote an den Hochschulen

Die Landarzt-Quote an den Universitäten des Landes rückt näher. Dazu soll zunächst das Hochschulzulassungsgesetz geändert werden. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) brachte den Entwurf dafür am Mittwoch in den Landtag ein. Danach soll es künftig möglich sein, bis zu 20 Prozent der Medizin-Studienplätze für Bewerber zu reservieren, die sich verpflichten, nach ihrem Studium als Arzt im ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommerns zu arbeiten.

von dpa

04. September 2019, 19:02 Uhr

«Wer sich verpflichtet, im Anschluss an das Studium in den ländlichen Raum zu gehen, hat gute Chancen auf einen Studienplatz, auch wenn er das Abitur nicht mit 1,0 gemacht hat», sagte Martin zu den Plänen. Dazu sei außerdem noch ein Landarztgesetz nötig. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) erarbeite es gerade und es werde es noch dieses Jahr vorgelegt, kündigte Martin an.

Eine weitere Sonderquote ist demnach für Athleten aus dem Bundeskader der Olympiastützpunkte im Land geplant, weil sie wegen ihres Sports an Mecklenburg-Vorpommern als Studienort gebunden sind.