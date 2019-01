Parteien : Landes-CDU bestimmt Spitzenkandidaten für die Europawahl

von dpa

18. Januar 2019, 05:56 Uhr

Die CDU Mecklenburg-Vorpommern bestimmt heute in der Rostocker Stadthalle ihre Landesliste für die Europawahl im Mai. Für Platz eins hatte der Landesvorstand vergangene Woche der Landesvertreterversammlung den Europaabgeordneten Werner Kuhn aus Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) vorgeschlagen. Der 63-Jährige ist bereits seit 2009 Mitglied des Europaparlaments und Vize-Vorsitzender des Fischerei-Ausschusses. Im Nordosten ist er unter anderem Vorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Auf Platz zwei und drei sollen Jascha Rainer Dopp (Schwerin) und Wendy Ruddies (Stralsund) folgen. Am Samstag (10.00 Uhr) wird dann Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf dem 34. CDU-Landesparteitag erwartet. Sie will dort eine Rede halten zum Thema «Starkes Europa- starkes Deutschland».