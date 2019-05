Wahlen : Landes-SPD-Generalsekretär: Müssen bei uns bleiben

Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern bewertet die Verluste bei den Kommunalwahlen am Sonntag nicht dramatisch. Während die Sozialdemokraten bei den Europawahlen im Vergleich zur Wahl vor fünf Jahren bundesweit etwa elf Prozent eingebüßt hätten, seien die Verluste bei den Kommunalwahlen im Land mit 3,5 Prozent verhalten ausgefallen. Das sei ein Indiz dafür, dass die Nordost-SPD vom Bundestrend der Partei weniger erfasst gewesen sei, sagte Landes-SPD-Generalsekretär Julian Barlen am Montag in Schwerin. «Wir sind gut beraten, bei uns zu bleiben», sagte er und kündigte an, dass die Nordost-SPD ihren Weg der inhaltliche Weiterentwicklung und personellen Verjüngung fortsetzen werde.

von dpa

27. Mai 2019, 14:26 Uhr

Barlen räumte aber ein, dass die Wahlergebnisse auch Mecklenburg-Vorpommern deutlich unter den Erwartungen geblieben seien. Besonders bedauerlich, sei dass die SPD-Abgeordnete Iris Hoffmann aus Rostock den Wiedereinzug in das EU-Parlament verpasst habe. «Wir müssen nun nach Lösungen suchen, dass Europa im Land weiter erlebbar bleibt», sagte Barlen.

Die Stimmenzuwächse bei der AfD begründete Barlen damit, dass diese Partei ein Sammelbecken sei für all jene, die mit der Gesamtsituation unzufrieden sind. «Die AfD sammelt alle ein, die ihre Antihaltung teilen».