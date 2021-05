Gesundheit : Landesamt: Kein Corona-Fall mehr in Pflegeeinrichtungen

Nach Zahlen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) ist derzeit keine Pflegeeinrichtung in Mecklenburg-Vorpommern mehr von einem Corona-Fall betroffen.

Rostock | Das geht aus am Mittwoch veröffentlichten Daten hervor, die die Gesundheitsämter an das Landesamt melden. Bei ambulanten Pflegediensten und in Altenpflegeheimen des Landes wurden demnach seit Beginn der Corona-Pandemie 3766 Corona-Fälle gemeldet. Dabei handelte es sich um 2555 Patienten beziehungsweise Bewohner sowie 1211 Mitarbeiterinnen und Mitar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.