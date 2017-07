Agrar : Landesbauernverband gibt erste Einschätzung der Ernte 2017

vergrößern 1 von 1 Foto: Julian Stratenschulte 1 von 1

Dettmannsdorf (dpa/mv) - Der Landesbauernverband will heute in Dettmannsdorf östlich von Rostock eine erste Einschätzung über den aktuellen Stand der Ernte 2017 geben. Wie schon in den vergangenen Tagen bekannt wurde, wird bei Getreide und Raps sowie bei allen Sommerkulturen mit guten Ernten gerechnet. Erträge und Qualität seien gut, allerdings würden wegen des vielen Regens erhebliche Trocknungskosten anfallen. Zuvor hatten die Obstbauern von der schlechtesten Kirschenernte seit Jahren gesprochen. Auch die Spargelsaison verlief alles andere als gut: Im Vergleich zum mehrjährigen Durchschnitt schätzten die Bauern die Einbußen auf 40 bis 50 Prozent.

von dpa

erstellt am 20.Jul.2017 | 01:07 Uhr