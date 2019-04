Bibliotheken : Landesbibliothek sucht Paten für Buchrestaurierung

Die Landesbibliothek hat einen Hilferuf für die Restaurierung ihrer historischen Bestände gestartet. An vielen Büchern aus der Zeit vor 1850 habe der Zahn der Zeit deutliche Spuren hinterlassen, erklärte die zuständige Dezernentin für Information und Regionalliteratur an der Landesbibliothek, Gritt Brosowski, am Donnerstag in Schwerin. «Spuren, die nur durch eine Restaurierung, Reinigung und Schutzverpackung behoben oder aufgehalten werden können.» Dafür suche die Bibliothek Unterstützer.

von dpa

18. April 2019, 12:19 Uhr

Wer die Patenschaft für ein Buch übernimmt, trage die vollständigen Restaurierungskosten dafür, hieß es. «Dafür wird man exklusiv als Patin/Pate des Titels vermerkt.» Mindestens für die nächsten 240 Jahre werde der Name der Paten so mit dem Buch verbunden sein. Die Landesbibliothek feiert in diesem Jahr ihr 240-jähriges Bestehen. Die Kosten für die einzelnen Titel lägen zwischen 150 und 800 Euro.

Der Direktor der Landesbibliothek, Frank Pille, betonte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, es gebe kein gravierendes Problem bei der Restaurierung der Bestände. Er verwies in dem Zusammenhang auf Landes- und Bundesprogramme. Buchpatenschaften könnten den Prozess aber beschleunigen helfen. Die Landesbibliothek hat den Angaben zufolge einen Bestand von rund 800 000 Medien - vom Buch über Landkarten bis hin zu Zeitschriften. Jedes sechste Objekt stamme aus der Zeit bis 1850 und zähle damit zum Altbestand.