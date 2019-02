Kirche : Landesbischof: Nordkirche wird Mitgliederzahl nicht steigern

von dpa

26. Februar 2019, 13:03 Uhr

Die Nordkirche wird nach Ansicht ihres scheidenden Landesbischofs Gerhard Ulrich auch in den nächsten zehn Jahren nicht an Mitgliedern wachsen. «Wir werden nicht mehr werden», sagte Ulrich am Dienstag in Hamburg. Der Landeskirche gehören knapp zwei Millionen evangelische Christen an. 2012 war die Zahl noch mit 2,3 Millionen angegeben worden. Ulrich warnte zugleich davor, die Stärke der Kirche kleinzureden. Ihre Präsenz in der Gesellschaft sei nicht kleiner geworden. Aber wie in den Diakonischen Werken dürfe sie sich auch bei der Verkündigung des Glaubens nicht nur an die formalen Mitglieder wenden. «Kirche wird nur eine Zukunft haben, wenn sie aus sich rausgeht», betonte der Theologe.