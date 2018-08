Kirche : Landesbischof: Verbundenheit mit Bauern zeigen

Landesbischof Gerhard Ulrich hat die Kirchgemeinden aufgerufen, in den Gottesdiensten zum Erntedankfest am 7. Oktober die von der Dürre betroffenen Bauern besonders in den Blick zu nehmen. «Die Dürre der vergangenen Monate hat viele Landwirte, die auf dem Gebiet der Nordkirche wirtschaften, schwer getroffen», sage Ulrich am Freitag. Zahlreiche Milchbauern könnten keine ausreichenden Futtervorräte anlegen, viele Ackerbauern erzielten unterdurchschnittliche Erträge.

von dpa

31. August 2018, 17:20 Uhr

In den nächsten Wochen bereiten die rund 1000 Kirchengemeinden der Nordkirche in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern das Erntedankfest vor. Vielen Landwirten sei in diesem Jahr nicht zum Feiern zumute, sagte Ulrich. Alle, die sich tagtäglich von ihren Erzeugnissen ernähren, könnten aber ihre Verbundenheit mit den Bauern zeigen. «Was wir in diesen Wochen erleben, erinnert daran: Eine reiche Ernte und volle Regale in den Geschäften sind keine Selbstverständlichkeit», sagte der Landesbischof.

Die Landeserntedankfeste werden in diesem Jahr für Mecklenburg-Vorpommern in Dummerstorf bei Rostock (Kirchenkreis Mecklenburg) und für Schleswig-Holstein in Pinneberg-Waldenau (Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein) gefeiert. Die Predigten halten die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck, Kirsten Fehrs, und der Schweriner Bischof Andreas von Maltzahn.