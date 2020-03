Krankheiten : Landesbühne sagt alle Vorstellungen und Vineta-Spektakel ab

von dpa

Die Vorpommersche Landesbühne sagt wegen der Krise durch das neuartige Coronavirus alle geplanten Theateraufführungen bis zum 19. April ab. Betroffen seien alle Spielstätten in Anklam, Barth, Heringsdorf, Wolgast und Zinnowitz, teilte eine Sprecherin am Freitag mit. Auch das Vineta-Osterspektakel am Strand von Zinnowitz finde nicht statt. Zwei in diesem Zeitraum geplante Premieren - «Yellow Line» am 21. März und «Ladies Night» am 4. April - würden auf einen späteren Termin verschoben. Das Eintrittsgeld für bereits gekaufte Karten werde zurückerstattet oder in einen Gutschein umgewandelt. Das Theater folge damit der Allgemeinverfügung des Landkreises Vorpommern-Greifswald, erklärte die Sprecherin. Der Kreis hat Veranstaltungen mit mehr als 50 Teilnehmern genehmigungspflichtig gemacht.