Denkmäler : Landesdenkmalpreis für Erhalt von Speicher und Windmühlen

Den Friedrich-Lisch-Denkmalpreis des Landes Mecklenburg-Vorpommern teilen sich in diesem Jahr zwei Preisträger. Die mit 4000 Euro dotierte Auszeichnung geht an den Tischlermeister Ingo Arlt aus Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und den Speicher-Verein Ueckermünde (Landkreis Vorpommern-Greifswald), wie das Bildungsministerium am Donnerstag in Schwerin mitteilte. Zuvor hatte der NDR darüber berichtet.