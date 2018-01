Schulen : Landeselternrat fordert mehr Lehrer gegen Stundenausfall

Die Rufe nach mehr Lehrern an Mecklenburg-Vorpommerns Schulen werden lauter. Nach der oppositionellen Linken im Landtag und der Lehrergewerkschaft GEW forderte am Dienstag auch der Landeselternrat zusätzliche Stellen an den Schulen, um den Unterricht abzusichern. «Die Elternvertreter sind sich einig, dass die beste Voraussetzung für das Gelingen von Schule tatsächlich erteilter Unterricht ist», teilte das Gremium in Schwerin mit. Dazu sei eine erhöhte Grundausstattung mit Lehrern nötig, um fortbildungs- und krankheitsbedingten Ausfall auszugleichen.

von dpa

30. Januar 2018, 17:07 Uhr

Die GEW hatte am Montag 500 zusätzliche Lehrkräfte verlangt. Nach Worten der Landesvorsitzenden Annett Lindner fällt jede zehnte Unterrichtsstunde im Land zur Vertretung an, oft, weil der Lehrer krank geworden ist. Zwar fielen letztlich nur zwei Prozent aller Stunden aus, doch viele würden vertreten, indem zwei Klassen zusammengelegt werden. Guter Unterricht sei so nicht möglich, hatte Lindner erklärt.

Eine weitere übereinstimmende Forderung des Landeselternrates und der GEW sind multiprofessionelle Teams an den Schulen mit Sonderpädagogen und Schulsozialarbeitern als Bindeglied zwischen Schülern, Lehrern, Eltern und Ämtern. Die Eltern möchten außerdem, dass auch Kindern, die eine andere als die örtlich zuständige Schule besuchen, die Beförderungskosten erstattet werden.