Bildung : Landeselternrat sieht Zwei-Klassen-Gesellschaft

In Mecklenburg-Vorpommerns Schulen droht nach Einschätzung des Landeselternrats eine Ungleichbehandlung von Schülern in Klasse eins bis sechs.

Groß Mohrdorf | In Regionen mit einer Corona-Inzidenz von über 50 erhalten die Kinder neuerdings „freiwilligen Präsenzunterricht“, wie ein Sprecher des Bildungsministeriums in Schwerin am Dienstag bestätigte. Wer zu Hause bleibt - die Präsenzpflicht ist mit Blick auf die Pandemiebekämpfung aufgehoben -, bekommt keinen Distanzunterricht mehr wie vor den Winterferien, ...

