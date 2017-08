EU : Landesfischereiverband kann Aalfangverbot nicht verstehen

Der Fischereiverband Mecklenburg-Vorpommern hat mit Unverständnis auf die Forderung der EU-Kommission nach einem Aalfangverbot im kommenden Jahr in der Ostsee reagiert. «Wir haben junge Aale wie gefordert in Größenordnungen ausgesetzt, damit sich die Bestände erholen können», sagte Verbandspräsident Norbert Kahlfuß am Dienstag in Stralsund der Deutschen Presse-Agentur. Fischerei- und Anglerverband würden gegen die Pläne vorgehen, kündigte er an. Die zuständigen EU-Minister werden voraussichtlich am 9. und 10. Oktober über die Vorschläge entscheiden.