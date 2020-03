Geschichte : Landesfrauenarchiv in Schwerin eröffnet

In Schwerin ist am Dienstag das Landesfrauenarchiv eröffnet worden. Als Grundstock wurden Materialien des Projektes «Frauenarchiv Rostock» übergeben. Sie sollen die Grundlage für einen eigenständigen Bestand im Landeshauptarchiv bilden.

von dpa

03. März 2020, 15:23 Uhr

«Das ist eine historische Stunde», sagte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) anlässlich der Übergabe der Archivalien. Sie befassen sich den Angaben zufolge mit der Frauenbewegung in Rostock: Bilder, Dokumente, Aktenordner und digitale Daten aus den Vereinsarchiven des Unabhängigen Frauenverbandes (UFV), der Rostocker Fraueninitiativen sowie eines Privatarchivs.

«Die Schenkung des UFV-Archives bedeutet, dass das Frauenarchiv Mecklenburg-Vorpommern die Bestände der ersten institutionalisierten Frauenbewegung der DDR in Rostock und der Wurzel der heute noch arbeitenden Frauenvereine und Institutionen in Rostock erhält», sagte Drese. Die Ministerin warb dafür, dass weitere Privatpersonen, Vereine, Verbände und Kommunen ihre Materialien zur Frauenbewegung an das Frauenarchiv Mecklenburg-Vorpommern übergeben. «Mit dem neuen Landesfrauenarchiv stellen wir sicher, dass die dokumentierte Geschichte für die Nachwelt erhalten bleibt und zugänglich ist.»