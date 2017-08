Familie : Landesfrauenrat: Elterngeld für Väter zu wenig bekannt

Mecklenburg-Vorpommern ist das ostdeutsche Bundesland, in dem Väter am seltensten in Elternzeit gehen. Nur knapp 28 Prozent der Väter nehmen eine Auszeit von der Arbeit, um ihr Kind zu betreuen, berichtete der Sender NDR 1 Radio MV am Donnerstag unter Berufung auf eine neue Studie des Landesfrauenrates MV. Bundesweit seien es fast 35 Prozent. Eine Projektgruppe des Landesfrauenrates hatte gemeinsam mit der Universität Rostock die Elterngeld-Anträge der Jahre 2012 bis 2014 im Land ausgewertet.