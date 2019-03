Verbände : Landesheimatverband: Erstmals Geschäftsstelle in Vorpommern

von dpa

11. März 2019, 17:40 Uhr

Der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern richtet erstmals eine Geschäftsstelle in Vorpommern ein. Diese wird in Ferdinandshof ihren Sitz haben und vom Historiker Christian Peplow geleitet, wie der Verband am Montag in Schwerin mitteilte. Der 38-jährige Stralsunder gilt als Experte für Schiffffahrts- und Hansegeschichte und soll Ansprechpartner für alle Heimatvereine in Vorpommern sein. Die Außenstelle wird über den Strategiefonds des Landes mit 750 000 Euro über fünf Jahre gefördert. Das Fehlen einer solchen Außenstelle im östlichen Landesteil Vorpommern war in der Vergangenheit immer wieder kritisiert worden.