Bildung : Landesjugendring ruft zu U18-Wahlen auf: Hilfe zugesagt

Noch keine 18 Jahre alt und trotzdem wählen gehen - das können Kinder und Jugendliche zumindest symbolisch in U18-Wahllokalen. Immer neun Tage vor einem offiziellen Wahltermin, wie der Bundestagswahl in diesem September, haben Minderjährige die Möglichkeit, ihre Stimme abzugeben. Wie der Landesjugendring am Mittwoch in Schwerin mitteilte, will er mit einem Förderprogramm für Projekte der politischen Bildung Aktivitäten für die U18-Wahl in Mecklenburg-Vorpommern unterstützen. Träger der Jugendarbeit können U18-Wahllokale anmelden und mit professioneller Hilfe umzusetzen.