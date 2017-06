Justiz : Landesjustiz stellt 26 Referendare ein

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

«Wir brauchen den Nachwuchs dringend, da in gut zehn Jahren fast die Hälfte der Richter und Staatsanwälte von heute dann in Pension sein wird», sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU). Am Donnerstag wirbt die Landesjustizverwaltung bei einem Jura-Info-Tag an der Universität Greifswald. Studierende und Referendare könnten sich über die Ausbildung zum Volljuristen sowie über Berufsmöglichkeiten im Land informieren. Gut ein Drittel der neuen Referendare kommt aus anderen Bundesländern, wie es hieß.