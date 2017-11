Kultur : Landeskulturkonferenz sucht neue Perspektiven

von dpa

erstellt am 13.Nov.2017 | 07:37 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) sucht neue Perspektiven für das Kulturland Mecklenburg-Vorpommern. Mit der diesjährigen Landeskulturkonferenz am Montag (10.00 Uhr) in Schwerin will sie gemeinsam mit dem Landeskulturrat einen mehrjährigen Prozess in Gang setzen. «Wir wollen Perspektiven für unser Kulturland Mecklenburg-Vorpommern entwerfen und diskutieren», erklärten Hesse und der Vorsitzende des Landeskulturrates, Michael Körner, in der Einladung zu der Konferenz. Ziel sei es, Kunst und Kultur noch stärker in das Bewusstsein von Einheimischen und Touristen zu rücken. Mecklenburg-Vorpommern biete mehr als Ostsee, Strand und Fischbrötchen. Zur Landeskulturkonferenz werden rund 150 Kulturschaffende und Politiker erwartet.