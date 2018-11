Musik : Landesmusikrat: HMT-Professorin bleibt Präsidentin

von dpa

19. November 2018, 15:25 Uhr

Die Prorektorin für Studium und Lehre an der Hochschule für Musik und Theater (HMT) Rostock, Dagmar Gatz, bleibt Präsidentin des Landesmusikrates Mecklenburg-Vorpommern. Sie sei bei einer Mitgliederversammlung am Samstag für die Zeit bis 2021 gewählt worden, teilte der Landesmusikrat am Montag in Schwerin mit. Der Landesmusikrat ist nach eigenen Angaben der Dachverband des Musiklebens in Mecklenburg-Vorpommern und vereinigt 30 Landesverbände, landesweit wirkende Institutionen und Musikvereine. Die Organisation verantwortet unter anderem das Landesjugendorchester, das Landesjugend-Jazzorchester und den Landesjugendchor sowie überregional Musikwettbewerbe, wie «Jugend musiziert».